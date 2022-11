दोस्त बनकर अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप रहा UAE, रूस-चीन की तरह विदेश नीति में कर रहा घुसपैठ, सामने आई करतूत

सरकार में घुसा रहा अपने लोग

रिपोर्ट के अनुसार यूएई के अभियान के एक उदाहरण में तीन पूर्व अमेरिकी खुफिया और सैन्य अधिकारियों को नियुक्त करना शामिल है, जो यूएई को असंतुष्टों, राजनेताओं, पत्रकारों और अमेरिकी कंपनियों पर निगरानी रखने में मदद करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों अधिकारियों ने पिछले साल अदालत में यूएई को परिष्कृत हैकिंग तकनीक (sophisticated hacking technology) प्रदान करने की बात स्वीकार की थी।

कमजोरियों का उठा रहा फायदा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने शीर्ष अमेरिकी सांसदों को यूएई और मध्य पूर्व के प्रति देश की नीति में निर्णय लेने में मदद करने के लिए हाल में यह रिपोर्ट सौंपी है। पाया गया है कि यूएई ने अमरीकी सरकार की कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए कई सरकारी विभागों में घुसपैठ की है। इनमें अमेरिकी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप (foreign interferencein US affairs) को रोकने के लिए डिजाइन किए गए प्रकटीकरण कानूनों (disclosure laws) को लागू करना शामिल है।

धनबल का ले रहा सहारा

यूएई 2012 से अमेरिकी हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है और अफगानिस्तान (Afghanistan), इराक (Iraq)और सीरिया (Syria) में अमेरिकी सेना के साथ लड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार यूएई ने 2016 से अमरीकी सरकार में अपने पक्ष पर लॉबिंग (Lobbying) को लेकर 150 मिलियन डॉलर से अधिक खर्च किए हैं। वहीं, अमेरिकी विश्वविद्यालयों और थिंक टैंकों (American universities and think tanks) को सैकड़ों मिलियन डॉलर दान पर दिए हैं ताकि वे ऐसे रिसर्च या पॉलिसी पेपर (research or policy papers) बनाए जो यूएई के हितों का समर्थन करने वाले हो।



उधर, अमेरिका में यूएई के राजदूत यूसेफ अल ओतैबा ने कहा कि उन्हें अमेरिका में यूएई की स्थिति और प्रभाव पर 'गर्व' है। उन्होंने कहा कि यह निकट सहयोग और प्रभावी कूटनीति के चलते संभव हुआ है। हमारे संबंध दोनों देशों के सामान्य हितों और साझा मूल्यों को दर्शाता है।