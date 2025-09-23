UAE Visa Suspension 2025: अमेरिका की ओर से H-1 बी वीजा फीस बढ़ाने से भारतीय नागरिक वहां नौकरी करने से वैसे ही वंचित हो गए थे और अब खाड़ी देशों में भी हमारे लोगों के लिए नौकरियों के रास्ते बंद(Work Visa Ban UAE) हो गए हैं। यूएई ने हाल ही में सुरक्षा और आव्रजन नियमों में बदलाव करते हुए इन देशों के नागरिकों के लिए टूरिस्ट और वर्क वीजा आवेदन अस्थायी रूप से बंद (UAE Visa Suspension) कर दिए हैं। इस फैसले का उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत बनाना और आव्रजन प्रक्रिया को बेहतर बनाना बताया गया है। इस नई नीति के तहत 2026 तक वीजा आवेदन पर रोक रहेगी। इस प्रतिबंध में भारत, पाकिस्तान, केन्या, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, सिएरा लियोन,श्रीलंका, तुर्की और यमन के नागरिक शामिल हैं। ये देश यूएई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत देश हैं, जहां से हर साल कई लोग काम करने या पर्यटन के लिए यूएई आते हैं। अब इस फैसले के कारण इन देशों के लोगों को यूएई जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।