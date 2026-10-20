सऊदी अरब को बचाने के लिए खुलकर आगे आया ब्रिटेन, हूती हमलों का जवाब देने के लिए भेज रहा लड़ाकू विमान

सितंबर में ब्रिटेन की ओर से सऊदी अरब को आरएएफ वॉयजर विमान उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। यह विमान हवा में ही दूसरे विमानों में ईंधन भरने का काम करता है। इससे लड़ाकू विमानों को लंबे समय तक हवा में रहने और दूर तक अभियान चलाने में मदद मिल सकती है।