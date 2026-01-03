Smartest Dog: 200 से ज्यादा शब्द पहचानता है यूके का Harvey, नाम सुनकर उठा लाता है खिलौना

आइरीन हेवलेट ने कहा कि हार्वे को इस काम में मजा आता है। जब वह सही खिलौना उठाकर लाता है तो उसे ट्रीट मिलती है। हर कोई हार्वे की होशियारी देखकर चौंक जाता है। उनके लिए यह बड़े ताज्जुब की बात है कि कुत्ता नाम सुनकर सही खिलौना पहचान सकता है। आइरीन को अपने डॉग को ट्रेंड करने की प्रेरणा यूएस डॉग चेज़र पर लिखी एक किताब से मिली। किताब में एक ऐसे डॉग का जिक्र है, जिसने 1,022 चीज़ों के नाम सीख लिए थे। उन्होंने बताया कि शुरुआत में दिक्कत हुई, लेकिन लगातार प्रयास से हार्वे नाम से अपने खिलौने पहचानने लगा। एक जैसे नाम वाले टॉयज कभी-कभी हार्वे को कन्फ्यूज कर देते हैं, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह सही खिलौना उठा लाता है।