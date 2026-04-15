15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सैनिक नहीं, रोबोट्स के दम पर रूसी पोस्ट कब्ज़ा रहा यूक्रेन

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अब यूक्रेन ने इस युद्ध में अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और उसे इसका फायदा भी हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 15, 2026

Ukrainian robot

Ukrainian robot

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 4 साल से भी ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। हालांकि अब यह युद्ध सिर्फ सिर्फ सैनिकों के बीच लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक हाई-टेक जंग बन गई है।

रोबोट्स निभा रहे अहम भूमिका

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेन्स्की ने बताया कि यूक्रेनी सैनिकों के साथ-साथ रोबॉट्सऔर अपने आप चलने वाली मशीनें युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। यूक्रेन में निर्मित इन रोबोट्स से सैनिकों की जान बचाने में सहयोग मिल रहा है और यूक्रेन का कम से कम नुकसान हो रहा है। यूक्रेन पहले से ही सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। इन रोबो-मशीनों का इस्तेमाल आपूर्ति पहुंचाने, घायलों को निकालने, बारूदी सुरंगें हटाने और रक्षात्मक मोर्चों को मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है।

रोबोट्स के सहारे रूसी पोस्ट पर कब्जा

ज़ेलेन्स्की ने बताया की यूक्रेन ने पहली बार बिना किसी यूक्रेनी सैनिक के सिर्फ रोबोट्स के सहारे ही रूसी पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया है। इस सैन्य ऑपरेशन में यूक्रेन को किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं हुआ था। पिछले तीन महीनों में यूक्रेन के ग्राउंड रोबोट्स ने 22,000 से ज़्यादा मिशन पूरे किए हैं। ऐसा करके यूक्रेन ने सैनिकों को होने वाले नुकसान को रोकने की कोशिश की। ऐसी जगह जहाँ सैनिकों के लिए खतरनाक हो सकती है, वहाँ रोबोट्स ने अपनी भूमिका निभाई।

अलग-अलग काम कर रहे हैं रोबोट्स

यूक्रेन के रोबोट्स रैटल, टर्मिट, अर्दाल, रीस, जमी, प्रोटेक्टर और वोलिया युद्ध के मैदान में अलग-अलग काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन हर साल लाखों ड्रोन भी बना रहा है, जिनमें खास तौर पर एफपीवी (फर्स्ट पर्सन व्यू) ड्रोन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

ईरान-अमेरिका में समझौता कराएगा रूस! फिर दिया यूरेनियम लेने का प्रस्ताव
विदेश
Mojtaba Khamenei, Vladimir Putin and Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

15 Apr 2026 06:50 am

Published on:

15 Apr 2026 06:47 am

Hindi News / World / सैनिक नहीं, रोबोट्स के दम पर रूसी पोस्ट कब्ज़ा रहा यूक्रेन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब मलक्का स्ट्रेट पर अमेरिका की नजर, भारत के लिए क्यों है यह बेहद अहम

Strait of Malacca
समाचार

ईरान युद्ध खत्म करवाने के लिए पाकिस्तान के बाद चीन आया आगे, राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिया बड़ा ऑफर

US Iran war, Iran war, US Iran talks, Islamabad talks, Pakistan, Trump, Xi Jinping, Middle East,
विदेश

चीन को ईरान का तेल नहीं लेने देंगे, हॉर्मुज में नाकेबंदी के बीच अमेरिका के वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

विदेश

अमेरिका में प्रदर्शनी से पाकिस्तान के आतंक को उजागर करेगा भारत, अगले हफ्ते से होगी शुरुआत

Terrorism in Pakistan
विदेश

US-Iran Talks: अगले दो दिन में अमेरिका-ईरान के बीच होगा कुछ बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ऐलान

US-Iran Talks, Donald Trump Iran talks, US Iran negotiations 2026, Strait of Hormuz crisis, US Iran conflict update,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.