सैनिक नहीं, रोबोट्स के दम पर रूसी पोस्ट कब्ज़ा रहा यूक्रेन

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 4 साल से भी ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। युद्ध की शुरुआत में लगा था कि रूसी सेना कुछ दिन में ही जीत हासिल कर लेगी, लेकिन लगातार मिले इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। हालांकि अब यह युद्ध सिर्फ सिर्फ सैनिकों के बीच लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक हाई-टेक जंग बन गई है।