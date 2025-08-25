Patrika LogoSwitch to English

यूक्रेन ने किया रूस के परमाणु प्लांट पर ड्रोन अटैक, धमाके से हुआ नुकसान

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेनी सेना ने रविवार को रूस में कई जगह ड्रोन अटैक किया। इनमें से कुछ ड्रोन्स कुर्स्क परमाणु प्लांट पर भी दागे गए।

भारत

Tanay Mishra

Aug 25, 2025

Kursk nuclear power plant
Kursk nuclear power plant (Photo - Washington Post)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 24 फरवरी, 2022 को शुरू हुए युद्ध को 42 महीने पूरे हो चुके हैं। इतने लंबे समय से चल रहे इस युद्ध पर अभी भी विराम लगने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। मेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से ही नहीं, बल्कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से भी मुलाकात की। ज़ेलेन्स्की से तो ट्रंप अब तक तीन बार मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकातों के इस दौर के बीच दोनों देशों का एक-दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। रविवार को यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया।

रूस के परमाणु प्लांट से भी टकराया यूक्रेनी ड्रोन

रविवार, 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था। इसी दिन उसने, रूस पर कई ड्रोन्स दागे। इनमें से कुछ ड्रोन्स यूक्रेन की बॉर्डर से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कुर्स्क परमाणु प्लांट पर भी दागे गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन उसके धमाके का असर परमाणु प्लांट पर हुआ।

कितना हुआ नुकसान?

कुर्स्क परमाणु प्लांट पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की वजह से इसे रिएक्टर नंबर-3 की परिचालन क्षमता 50% तक कम हो गई। एक सहायक ट्रांसफॉर्मर को भी इस वजह से नुकसान पहुंचा। इस वजह से बिजली उत्पादन में कमी आई।

रेडिएशन लेवल सामान्य

रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक से कुर्स्क के परमाणु प्लांट के आसपास रेडिएशन लेवल सामान्य है। इस हमले में कोई हताहत भी नहीं हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 12 से ज़्यादा क्षेत्रों में यूक्रेन के 95 ड्रोन्स को मार गिराया गया।

टर्मिनल में लगी भीषण आग

यूक्रेन के ड्रोन अटैक की वजह से रूस के उत्तरी लेनिनग्राद क्षेत्र में उस्त-लुगा फ्यूल एक्सपोर्ट टर्मिनल में भीषण आग लग गई। इसके कारण लेनिनग्राद क्षेत्र के पुलकोवो एयरपोर्ट सहित कई रूसी एयरपोर्ट्स पर उड़ानें रात भर के लिए रोक दी गईं। समारा क्षेत्र के सिज़रान में एक औद्योगिक केंद्र पर ड्रोन हमले में एक बच्चा घायल हुआ। हालांकि उसे इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और अब उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

25 Aug 2025 10:07 am

