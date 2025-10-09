रूस पर यूक्रेन ने छोड़े 110 से अधिक ड्रोन, मच गई तबाही, तीन लोगों की मौत और दर्जनों घायल

दोनों पक्षों के सैनिकों की मौत के आंकड़े अलग-अलग हैं। यूक्रेनी सेना के अनुसार, रूस के लगभग 1 लाख 98 हजार सैनिक मारे गए हैं, जबकि अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 7 लाख से ज्यादा हो सकता है। यूक्रेन के लगभग 46 हजार से 80 हजार सैनिक मारे गए हैं।