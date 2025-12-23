अधूरी एपस्टीन दस्तावेजों पर हंगामा, शूमर ने न्याय विभाग के खिलाफ मुकदमा तय किया

डोनाल्ड ट्रंप और उनकी तत्कालीन प्रेमिका मेलानिया नॉस 12 फरवरी, 2000 को फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित मार-ए-लागो में फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन और ब्रिटिश सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल के साथ खड़े हैं। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट.)
Epstein Files Controversy: अमरीकी सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को अधूरा जारी किए जाने पर न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। शूमर ने सोमवार को कहा कि वह एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसके तहत सीनेट न्याय विभाग पर मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय विभाग ने कानून की खुलेआम अवहेलना करते हुए एपस्टीन से संबंधित सभी दस्तावेज जारी नहीं किए।
शूमर के अनुसार, अमरीकी जनता को पूरी पारदर्शिता का अधिकार है और सीनेट डेमोक्रेट्स सच्चाई सामने लाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। प्रस्ताव के पारित होने पर सीनेट अदालत से आदेश लेने के लिए मुकदमा दायर कर सकेगी। यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा 19 दिसंबर की समयसीमा चूकने के बाद उठाया गया है। एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत न्याय विभाग को उस तारीख तक सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने थे, जिसे कांग्रेस ने पारित किया था और राष्ट्रपति ट्रंप ने कानून का रूप दिया था।
जेफ्री एपस्टीन से जुड़े नए जारी दस्तावेजों में उसकी सहयोगी और पूर्व प्रेमिका घिसलेन मैक्सवेल की नाबालिग लड़कियों को फंसाने की रणनीतियों का खुलासा हुआ है। दस्तावेजों के मुताबिक मैक्सवेल ने अपनापन, मजाक और सहानुभूति दिखाकर एपस्टीन के शोषण को सामान्य बनाया और लड़कियों को निर्देश दिए। मैनहैटन की संघीय अदालत के ग्रैंड जूरी रिकॉर्ड ऐसे समय सामने आए हैं, जब 20 साल की सजा काट रही मैक्सवेल राहत की कोशिश में है।
