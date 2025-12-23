अधूरी एपस्टीन दस्तावेजों पर हंगामा, शूमर ने न्याय विभाग के खिलाफ मुकदमा तय किया

शूमर के अनुसार, अमरीकी जनता को पूरी पारदर्शिता का अधिकार है और सीनेट डेमोक्रेट्स सच्चाई सामने लाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। प्रस्ताव के पारित होने पर सीनेट अदालत से आदेश लेने के लिए मुकदमा दायर कर सकेगी। यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा 19 दिसंबर की समयसीमा चूकने के बाद उठाया गया है। एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत न्याय विभाग को उस तारीख तक सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने थे, जिसे कांग्रेस ने पारित किया था और राष्ट्रपति ट्रंप ने कानून का रूप दिया था।