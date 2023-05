'व्लादिमीर पुतिन को मिलनी चाहिए उनके गुनाहों की सज़ा' - वोलोडिमिर ज़ेलेन्स्की

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की वजह से अब तक यूक्रेन में भीषण तबाही मच चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेन्स्की हेग में स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंचे। यहाँ उन्होंने रुसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक बड़ी बात कही।

Volodymyr Zelenskyy says Vladimir Putin should be sentenced for his criminal actions