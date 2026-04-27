‘पाक’ की हवा टाइट, कई सैन्य ठिकानों पर हुआ कब्जा, बंधक बनाए गए सैनिक, किसने किया ऐसा हाल?

संगठन ने इस बात की भी पुष्टि की कि इन झड़पों के दौरान उसके अपने तीन लड़ाके मारे गए। बीएलए के अनुसार, उसके लड़ाकों ने सोहंदा इलाके में आगे बढ़ रही पाकिस्तानी सेना को रिमोट-कंट्रोल्ड आईईडी से निशाना बनाया, जिसके बाद घात लगाकर हमला किया गया। संगठन का दावा है कि इस हमले में कई जवान मारे गए।