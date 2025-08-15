पुतिन-ट्रंप की मुलाकात से पहले यूक्रेन ने किया रूस पर ड्रोन अटैक, एक महिला की मौत और 10 लोग घायल

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच आज, शुक्रवार, 15 अगस्त को मुलाकात होगी, जिस पर दुनियाभर की नज़रें होंगी। पुतिन और ट्रंप के बीच यह मुलाकात अमेरिकी राज्य अलास्का (Alaska) में होगी और इसकी तैयारियाँ जोरों-शोरों से चल रही हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही यूक्रेन (Ukraine) ने रूस को एक झटका दे दिया है।