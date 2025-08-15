पुतिन-ट्रंप की मुलाकात से पहले यूक्रेन ने किया रूस पर ड्रोन अटैक, एक महिला की मौत और 10 लोग घायल

रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच आज, शुक्रवार, 15 अगस्त को मुलाकात होगी, जिस पर दुनियाभर की नज़रें होंगी। पुतिन और ट्रंप के बीच यह मुलाकात अमेरिकी राज्य अलास्का (Alaska) में होगी और इसकी तैयारियाँ जोरों-शोरों से चल रही हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही यूक्रेन (Ukraine) ने रूस को एक झटका दे दिया है।
पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने आज तड़के सुबह कुर्स्क (Kursk) में एक आवासीय बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक (Drone Attack) कर दिया। इससे बिल्डिंग में आग लग गई और हाहाकार मच गया। यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक की जानकारी क्षेत्रीय गवर्नर एलेक्जेंडर खिनश्टाइन (Alexander Khinshtein) ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी।
यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक से कुर्स्क में प्रभावित आवासीय बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला की मौत हो गई है। पीड़िता के बारे में फिलहाल कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है।
इस ड्रोन अटैक में 10 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इनमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।