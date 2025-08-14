इस महामारी ने मचाया हाहाकार, सूडान में 40 लोगों की हुई मौत

अफ्रीकी देश सूडान (Sudan) पहले से ही दो साल से भी ज़्यादा समय से युद्ध की मार झेल रहा है। 15 अप्रैल, 2023 को सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ – आरएसएफ (RSF) के बीच शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। इस युद्ध की वजह से अब तक हज़ारों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई निर्दोष लोग अभी भी मारे जा रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो गए और बड़ी संख्या में लोग अभी भी मुश्किल हालात में जी रहे हैं। करोड़ों लोगों को खाने के संकट का भी सामने करना पड़ रहा है। इसी बीच अब सूडान में एक महामारी की वजह से हाहाकार मच गया है।