तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद भड़का रूस, खुलकर कहा- यूक्रेन अब शांति नहीं चाहता

रूस ने भी बुधवार को यूक्रेन के सात ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया था। दोनों तरफ ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यह हमला सिर्फ एक रिफाइनरी तक सीमित नहीं। इससे पूरे क्षेत्र में तेल आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।