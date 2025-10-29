पहली बार यूएन ने कहा – “10% घटेगा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन”

इसी बीच जलवायु परिवर्तन से दुनिया की तबाही के आशय वाली किताब लिखने वाले अरबपति बिज़नेसमैन बिल गेट्स ने यू टर्न लेते हुए जलवायु परिवर्तन पर अपने रुख में बदलाव किया है। कॉप-30 से पूर्व लिखे अपने ब्लॉग ‘थ्री टफ ट्रुथ्स अबाउट क्लाइमेट’ में गेट्स ने कहा कहा है कि क्लाइमेट चेंज गंभीर है, लेकिन यह सभ्यता का अंत नहीं है। गेट्स की अपील है कि जलवायु नीति का फोकस सिर्फ तापमान घटाने पर नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति पर भी होना चाहिए। गेट्स के अनुसार क्लीन एनर्जी में नवाचार भविष्य के उत्सर्जन को तेज़ी से घटा रहे हैं और इससे गरीब देशों में आर्थिक विकास से जलवायु संबंधी मौतों की संख्या आधी हो सकती हैं।