पाकिस्तान की नई चाल, बांग्लादेश को मिली कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की अनुमति

एक्सपर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान का यह कदम न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का रणनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी है। भारत-बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध पिछले कुछ महीनों में काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कई उत्पादों जैसे- जूट, तैयार वस्त्र और खाद्य सामग्री पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। हाल ही में भारत ने कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात को केवल न्हावा शेवा बंदरगाह के माध्यम से अनुमति दी है, जिससे भूमि मार्ग से व्यापार बाधित हुआ है। भारत ने अप्रैल में एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी रद्द कर दी थी। ऐसे में पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश के बीच तनाव को अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है।