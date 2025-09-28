Patrika LogoSwitch to English

TAFE MF Logo

US Mass Shootings: अमेरिका में गोलीबारी की ख़ौफ़नाक सच्चाई: बढ़ रही हैं घटनाएं, घट रही है सुरक्षा

US Mass Shooting Statistics: अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ रही हैं और नागरिकों को सुरक्षा चिंता सता रही है। इस संबंध में पेश है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट:

3 min read

भारत

image

MI Zahir

Sep 28, 2025

US Mass Shooting Statistics

रॉक इंस्टीट्यूट ऑन गन वायलेंस के अनुसार अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं। (फोटो: पत्रिका नेटवर्क.)

US Mass Shooting Statistics: अमेरिका में लंबे समय से एक गंभीर समस्या बनी हुई है-गोलीबारी की बड़ी घटनाएं (Mass shootings USA)। ये घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कई लोग एक साथ गोलियों की वजह से घायल या मारे जाते हैं। चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये घटनाएं कितनी होती हैं, कहां होती हैं, और इनका असर क्या होता है। रॉक इंस्टीट्यूट ऑन गन वायलेंस (Gun violence statistics) की रिपोर्ट के अनुसार सन 1966 से लेकर अब तक, अमेरिका में 502 बड़े गोलीबारी के मामले दर्ज हुए हैं। इन हमलों में लगभग 1,714 लोग मारे गए। कार्यस्थल पर सबसे ज्यादा 29% गोलीबारी की घटनाएं हुईं, जहां कई जानें गईं। इसके अलावा 24.3% हमले स्कूलों में और बाकी मॉल, शॉप, सार्वजनिक जगहों और घरों में भी हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर गोलीबारी में औसतन करीब 3 . 4 लोग अपनी जान गंवाते (US Mass Shooting Statistics) हैं और लगभग 5 .6 लोग घायल होते हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि ये हमले कितने खतरनाक होते हैं। फिर भी, ये घटनाएं आमतौर पर इतनी ज्यादा नहीं होतीं कि हर कोई उनसे प्रभावित हो।

आखिर हमलावर कौन होते हैं ?

रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों को अंजाम देने वाले ज्यादातर पुरुष होते हैं, और उनकी उम्र आमतौर पर लगभग 34 साल होती है। ज़्यादातर हमलावर सफेद रंग के होते हैं, लेकिन इसमें दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं। कुछ हमलावर मानसिक रूप से परेशान होते हैं या फिर उनका कोई खास मकसद होता है।

कहां और कब होते हैं ये हमले?

जानकारी के मुताबिक अधिकतर हमले ऐसे जगहों पर होते हैं जहां लोग एक साथ होते हैं, जैसे स्कूल, कार्यस्थल (ऑफिस), और सार्वजनिक जगहें। ज्यादातर ये घटनाएं सप्ताह के दिनों में होती हैं, खासकर सुबह से दोपहर के बीच। ये समय होता है जब ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, इसलिए हमलावर भी इसी वक्त हमला करते हैं।

हथियार किस प्रकार के होते हैं?

जानकारी के अनुसार इन हमलों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार पिस्तौल (हैंडगन) होता है। इसके अलावा कभी-कभी राइफल और शॉटगन का भी इस्तेमाल होता है। कई हमलावरों के पास एक से ज्यादा हथियार होते हैं।

बड़ी गोलीबारी के कारण

हालांकि बड़ी गोलीबारी की घटनाएं कम होती हैं, लेकिन इनके पीछे के कारण अक्सर अलग-अलग होते हैं—जैसे मानसिक दबाव, आर्थिक तंगी या सामाजिक अलगाव। इसलिए सिर्फ हथियार नियंत्रण ही नहीं, बल्कि समाज के अंदर की समस्याओं को समझना और सुधारना भी जरूरी है। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों और समुदायों के सहयोग से बेहतर समाधान निकाले जा सकते हैं।

सुरक्षा और रोकथाम

जानकारी के अनुसार अमेरिकी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस खतरे से निपटने के लिए कई कदम उठा रही हैं। कई जगह हथियार खरीदने के नियम कड़े किए जा रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने और आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रहने की जानकारी भी दी जा रही है।

गोलीबारी की घटनाओं का आंकड़ा बेहद चिंताजनक

अमेरिका में बड़ी गोलीबारी की घटनाओं का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। इससे पता चलता है कि देश में हथियारों के नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य पर अभी भी गंभीर काम करने की ज़रूरत है। आम जनता के लिए यह सचेत रहने का वक्त है ताकि वे सुरक्षित रह सकें। साथ ही, यह समाज की ज़िम्मेदारी भी है कि हम हिंसा को रोकने के लिए मिलकर कदम उठाएं।

सरकार को सख्त बंदूक नीति लागू करनी होगी

इस समस्या को समझने और कम करने के लिए सरकार को सख्त बंदूक नीति लागू करनी होगी। साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक बनाना होगा ताकि संभावित हमलावरों को समय रहते मदद मिल सके। मीडिया और समाज को भी ऐसे मामलों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आने वाले समय में हम इन नीतिगत बदलावों पर नजर रखेंगे और रिपोर्ट अपडेट करेंगे।

क्या हमें डरना चाहिए ?

विशेषज्ञों के अनुसार यह जरूरी नहीं कि हर कोई इस तरह की गोलीबारी का शिकार बने। वास्तव में, इन हमलों में मारे जाने की तुलना में घायल होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए डरने की बजाय सतर्क रहना और सही समय पर सही कदम उठाना ज़रूरी है।

एक बड़ी सामाजिक और सुरक्षा चुनौती

बहरहाल अमेरिका में बड़ी गोलीबारी की घटनाएं भले ही कम होती हों, लेकिन जब होती हैं तो उनका असर बहुत गहरा होता है। यह एक बड़ी सामाजिक और सुरक्षा चुनौती है। सरकार, समाज और आम लोग मिलकर इस समस्या से लड़ सकते हैं। हमें जागरूक और सतर्क रहना होगा ताकि हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें।

संबंधित विषय:

crime

crime news

यूएसए

Updated on:

28 Sept 2025 06:54 pm

Published on:

28 Sept 2025 06:20 pm

Hindi News / World / US Mass Shootings: अमेरिका में गोलीबारी की ख़ौफ़नाक सच्चाई: बढ़ रही हैं घटनाएं, घट रही है सुरक्षा

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता: टैरिफ और बाजार खोलने पर तनाव, जानिए किसे नुकसान होगा ?

Donald Trump
विदेश

Pak Army जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकियों को देगी ट्रेनिंग, मेजर रैंक का अधिकारी देगा प्रशिक्षण, जानिए क्या है खतरनाक प्लानिंग

Pakistan Army and Terrorist training
विदेश

पाकिस्तान ने अमेरिका को लुभाने के लिए दिखाए खनिज, निवेश के बदले ट्रंप को दिया यह खास तोहफा

Pakistan rare minerals US investment
विदेश

Mines Collapse: खदान ढहने से 18 लोगों की मौत, दर्जनों फंसे, नाइजीरिया में दुर्घटना स्थल पर मची चीख-पुकार

विदेश

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फेंका जाल और बुरी तरह से फंस गया पाकिस्तान, खुद ही दुनिया के सामने कबूल ली यह बात

विदेश
