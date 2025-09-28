US Mass Shootings: अमेरिका में गोलीबारी की ख़ौफ़नाक सच्चाई: बढ़ रही हैं घटनाएं, घट रही है सुरक्षा

US Mass Shooting Statistics: अमेरिका में लंबे समय से एक गंभीर समस्या बनी हुई है-गोलीबारी की बड़ी घटनाएं (Mass shootings USA)। ये घटनाएं ऐसी हैं जिसमें कई लोग एक साथ गोलियों की वजह से घायल या मारे जाते हैं। चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये घटनाएं कितनी होती हैं, कहां होती हैं, और इनका असर क्या होता है। रॉक इंस्टीट्यूट ऑन गन वायलेंस (Gun violence statistics) की रिपोर्ट के अनुसार सन 1966 से लेकर अब तक, अमेरिका में 502 बड़े गोलीबारी के मामले दर्ज हुए हैं। इन हमलों में लगभग 1,714 लोग मारे गए। कार्यस्थल पर सबसे ज्यादा 29% गोलीबारी की घटनाएं हुईं, जहां कई जानें गईं। इसके अलावा 24.3% हमले स्कूलों में और बाकी मॉल, शॉप, सार्वजनिक जगहों और घरों में भी हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर गोलीबारी में औसतन करीब 3 . 4 लोग अपनी जान गंवाते (US Mass Shooting Statistics) हैं और लगभग 5 .6 लोग घायल होते हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि ये हमले कितने खतरनाक होते हैं। फिर भी, ये घटनाएं आमतौर पर इतनी ज्यादा नहीं होतीं कि हर कोई उनसे प्रभावित हो।