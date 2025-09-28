Patrika LogoSwitch to English

अमेरिका में नाव से रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत; कई घायल

अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक रेस्टोरेंट पर गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। घटना शनिवार रात 9:30 बजे अमेरिकन फिश कंपनी में हुई, जो विलमिंगटन से 20 मील दक्षिण में स्थित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

less than 1 minute read

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 28, 2025

अमेरिका में नाव से रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग। (फोटो- IANS)

अमेरिका में नाव से रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है। वहीं, इस घातक हमले में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। गोलीबारी की घटना अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में हुई है।

गोलीबारी शनिवार रात लगभग 9:30 बजे (स्थानीय समयानुसार) अमेरिकन फिश कंपनी में हुई, जो विलमिंगटन से लगभग 20 मील दक्षिण में स्थित है। यह साउथपोर्ट यॉट बेसिन क्षेत्र में 150 यॉट बेसिन ड्राइव पर मौजूद एक लोकप्रिय पब और रेस्टोरेंट है।

सात लोगों को गोली लगी

पुलिस के अनुसार, हमले के दौरान सात लोगों को गोली लगी, जिनमें से तीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अन्य पीड़ितों को स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक उनकी स्थिति के बारे में विवरण जारी नहीं किया है।

सिटी मैनेजर नोआ साल्डो ने बताया कि एक नाव रेस्टोरेंट के पास रुकी और भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, फिर तेजी से निकल गई। उन्होंने आगे कहा कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है।

निवासियों से घर के अंदर रहने की सलाह

इस घटना के बाद नगर प्रशासन ने निवासियों से घर के अंदर रहने की सलाह दी है. साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत 911 पर सूचना देने का आग्रह किया है।

वहीं, ब्रंसविक काउंटी शेरिफ कार्यालय की ओर से कहा गया है कि वे इस स्थिति से निपटने में साउथपोर्ट पुलिस विभाग की सहायता कर रहे हैं।

खबर पर अपडेट जारी है…

Updated on:

28 Sept 2025 09:58 am

Published on:

28 Sept 2025 09:35 am

Hindi News / World / अमेरिका में नाव से रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत; कई घायल

कारोबार
