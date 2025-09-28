अमेरिका में नाव से रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों की मौत; कई घायल

अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक रेस्टोरेंट पर गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। घटना शनिवार रात 9:30 बजे अमेरिकन फिश कंपनी में हुई, जो विलमिंगटन से 20 मील दक्षिण में स्थित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। less than 1 minute read