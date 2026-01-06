चीन भारत की जमीन पर बना रहा बंकर: सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ ड्रैगन के ‘डबल गेम’ का पर्दाफाश

LAC Buffer Zone: चीन एक बार फिर अपनी फितरत के अनुसार लद्दाख (China military build-up Ladakh) की कड़ाके की ठंड और सीमा पर जारी कूटनीतिक वार्ताओं के बीच 'डबल गेम' खेलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में LAC Buffer Zone के पास उसकी नई सैन्य गतिविधियों ने एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों (Satellite imagery LAC border) से खुलासा हुआ है कि चीन पैंगोंग झील के विवादित इलाकों के पास स्थायी इमारतों और बंकर्स का निर्माण कर रहा है, जो 2020 के गतिरोध के बाद उसकी लंबी सैन्य मौजूदगी का संकेत है। एक तरफ दुनिया को शांति का संदेश देने वाला चीन, दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से एलएसी (LAC) पर जंग की तैयारी में जुटा हुआ है।