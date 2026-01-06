निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से इस कंपनी को बड़ा लाभ, ट्रैक सूट हुआ वायरल; जानें क्या है कीमत

निकोलस मादुरो का ट्रैक सूट हुआ वायरल (Photo-X)
Nicolas Maduro tracksuit: अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वैश्विक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक हैरान करने वाला ट्रेंड भी सामने आया है। दरअसल, निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वे ग्रे रंग का ट्रैक सूट पहने हुए नजर आए थे।
इसके बाद सोशल मीडिया पर मादुरो के ट्रैक सूट की चर्चा होने लगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा कंपनी नाइक (Nicolas Maduro viral Nike tracksuit) को हुआ है। वेनेजुएला के नेता मादुरो ने जो ट्रैक सूट पहना हुआ था, वह नाइक कंपनी का फ्लीस (Nike Tech Fleece) ट्रैक सूट था। इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों में यह ट्रैक सूट खरीदने की होड़ मच गई।
इसके बाद स्पोर्ट्सवियर कंपनी नाइकी को किसी तरह के प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ ही समय में यह फ्लीस ट्रैक सूट जबरदस्त मांग में आ गया और स्टॉक खत्म हो गया। भारत में इस ट्रैक सूट की कीमत (Nike tracksuit price) 6,000 से 9,000 रुपये के बीच बताई जा रही है। हालांकि यह दूसरे रंगों में उपलब्ध है, लेकिन ग्रे रंग का सूट फिलहाल बाजार से गायब है।
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अनुसार, यह ट्रैकसूट कम से कम 50 फीसदी सस्टेनेबल मटीरियल से तैयार किया गया है। इसमें रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर और ऑर्गेनिक कॉटन फाइबर का मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। इसमें कम से कम 10 फीसदी रिसाइकल्ड फाइबर या 10 फीसदी ऑर्गेनिक कॉटन शामिल है।
बता दें कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर कार्रवाई कर निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। इस पर मादुरो ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत किडनैप किया गया और यह कार्रवाई देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। कोर्ट में उन्होंने अपने ऊपर लगे ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े आरोपों से भी इनकार किया।
