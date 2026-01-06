6 जनवरी 2026,

मंगलवार

विदेश

निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से इस कंपनी को बड़ा लाभ, ट्रैक सूट हुआ वायरल; जानें क्या है कीमत

Nicolas Maduro viral Nike tracksuit: सोशल मीडिया पर मादुरो के ट्रैक सूट की चर्चा होने लगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा कंपनी नाइक को हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 06, 2026

Nicolas Maduro tracksuit, Nicolas Maduro arrest, Nike tracksuit price,

निकोलस मादुरो का ट्रैक सूट हुआ वायरल (Photo-X)

Nicolas Maduro tracksuit: अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वैश्विक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक हैरान करने वाला ट्रेंड भी सामने आया है। दरअसल, निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वे ग्रे रंग का ट्रैक सूट पहने हुए नजर आए थे।

नाइक कंपनी को हुआ फायदा

इसके बाद सोशल मीडिया पर मादुरो के ट्रैक सूट की चर्चा होने लगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा कंपनी नाइक (Nicolas Maduro viral Nike tracksuit) को हुआ है। वेनेजुएला के नेता मादुरो ने जो ट्रैक सूट पहना हुआ था, वह नाइक कंपनी का फ्लीस (Nike Tech Fleece) ट्रैक सूट था। इसकी तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों में यह ट्रैक सूट खरीदने की होड़ मच गई।

भारत में कितनी है कीमत? 

इसके बाद स्पोर्ट्सवियर कंपनी नाइकी को किसी तरह के प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ ही समय में यह फ्लीस ट्रैक सूट जबरदस्त मांग में आ गया और स्टॉक खत्म हो गया। भारत में इस ट्रैक सूट की कीमत (Nike tracksuit price) 6,000 से 9,000 रुपये के बीच बताई जा रही है। हालांकि यह दूसरे रंगों में उपलब्ध है, लेकिन ग्रे रंग का सूट फिलहाल बाजार से गायब है।

जानें क्या है ट्रैक सूट की खासियत

प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अनुसार, यह ट्रैकसूट कम से कम 50 फीसदी सस्टेनेबल मटीरियल से तैयार किया गया है। इसमें रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर और ऑर्गेनिक कॉटन फाइबर का मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। इसमें कम से कम 10 फीसदी रिसाइकल्ड फाइबर या 10 फीसदी ऑर्गेनिक कॉटन शामिल है। 

अमेरिका ने वेनेजुएला पर की कार्रवाई

बता दें कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर कार्रवाई कर निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। इस पर मादुरो ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत किडनैप किया गया और यह कार्रवाई देश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। कोर्ट में उन्होंने अपने ऊपर लगे ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े आरोपों से भी इनकार किया। 

Updated on:

06 Jan 2026 07:20 pm

Published on:

06 Jan 2026 07:19 pm

Hindi News / World / निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से इस कंपनी को बड़ा लाभ, ट्रैक सूट हुआ वायरल; जानें क्या है कीमत

