निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से इस कंपनी को बड़ा लाभ, ट्रैक सूट हुआ वायरल; जानें क्या है कीमत

इसके बाद स्पोर्ट्सवियर कंपनी नाइकी को किसी तरह के प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ ही समय में यह फ्लीस ट्रैक सूट जबरदस्त मांग में आ गया और स्टॉक खत्म हो गया। भारत में इस ट्रैक सूट की कीमत (Nike tracksuit price) 6,000 से 9,000 रुपये के बीच बताई जा रही है। हालांकि यह दूसरे रंगों में उपलब्ध है, लेकिन ग्रे रंग का सूट फिलहाल बाजार से गायब है।