स्कूल जाने की उम्र में चुका दिया मां का 12 लाख का कर्ज, पढ़ें दिल को छू लेने वाली कहानी

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज बटोर चुका है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग अमन को ‘लेजेंड’ बुला रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट किया कि यह देखकर उनकी आंखें भर आईं।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 06, 2026

Aman Duggal

इंस्टग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

Viral Story: एक 17 साल के लड़के ने अपनी मां को ऐसा सरप्राइज दिया कि पूरी दुनिया भावुक हो गई। ब्रिटेन में रहने वाले अमन दुग्गल ने अपनी मां का 10,000 पाउंड (लगभग 12 लाख रुपये) का कर्ज चुका दिया और आगे से घर के सभी मासिक खर्चे उठाने का वादा किया। इस भावुक पल का वीडियो अमन ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो अब लाखों लोगों का दिल जीत चुका है।

कर्ज की फाइल बंद हुई, मां की आंखें भर आईं

वीडियो में अमन अपनी मां से कहता है, 'मां, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास महिला हो।' वह थोड़ा नर्वस दिखता है और कहता है कि यह पल वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर वह मां से आंखें बंद करने को कहता है। जब मां आंखें खोलती है, तो अमन उनके हाथ में पैसे रखता है और कहता है, 'यह 10,000 पाउंड है, तुम्हारे सारे कर्ज चुकाने के लिए। और अब से हर महीने के बिल मैं संभालूंगा, मैं वादा करता हूं।'

17 साल के बेटे ने उतारा 12 लाख का कर्ज

मां हैरान रह जाती है। वह रोते हुए कहती है, 'आई लव यू टू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रो क्यों रही हूं।' अमन फिर पैसे सौंपता है और कहता है, 'प्लीज इसे ले लो।' मां भावुक होकर बेटे को गले लगा लेती है। वीडियो पर ओवरले टेक्स्ट लिखा है – '17 की उम्र में मां का 10,000 पाउंड कर्ज चुकाकर उन्हें रिटायर कर रहा हूं।'

इंस्टग्राम पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर लाखों व्यूज बटोर चुका है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग अमन को ‘लेजेंड’ बुला रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट किया कि यह देखकर उनकी आंखें भर आईं। एक यूजर ने लिखा, 'यह असली मां-बेटे का प्यार है।' दूसरे ने कहा, '17 साल की उम्र में इतनी जिम्मेदारी, सच में इंस्पायरिंग।'

स्कूल छोड़कर शुरू किया था बिजनेस

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमन ने स्कूल छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया था, जिससे उन्होंने यह रकम कमाई। वह अपनी मां की मेहनत और बलिदानों से इतने प्रभावित थे कि बचपन से ही सपना देखते थे कि एक दिन मां को सारी चिंताओं से मुक्त कर देंगे।

Published on:

06 Jan 2026 09:27 pm

Hindi News / World / स्कूल जाने की उम्र में चुका दिया मां का 12 लाख का कर्ज, पढ़ें दिल को छू लेने वाली कहानी

