भारत का एकमात्र शहर जहां नल से सीधे पी सकते हैं साफ पानी

पुरी में यह उपलब्धि ‘सुजल - ड्रिंक फ्रॉम टैप’ (DFT) मिशन के तहत हासिल की गई है। यह मिशन 2020 में शुरू हुआ था और 2021 में पुरी को देश का पहला ऐसा शहर घोषित किया गया, जहां 24 घंटे पीने लायक पानी की आपूर्ति होती है। राज्य सरकार के अनुसार, शहर के 25,000 से ज्यादा घरों में यह सुविधा पहुंच चुकी है। पानी की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों पर खरी उतरती है।