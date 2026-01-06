‘आओ मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं’: कोलंबियाई राष्ट्रपति पेट्रो ने ट्रंप को दी खुली चुनौती

ट्रंप ने हाल ही में कहा कि कोलंबिया से अमेरिका पहुंचने वाली ड्रग्स की समस्या पर काबू पाने के लिए जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोलंबियाई सरकार पर आरोप लगाया कि वह ड्रग कार्टेल्स को रोकने में नाकाम रही है। ट्रंप ने पनामा नहर को बंद करने की भी धमकी दी, जिससे कोलंबिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। यह बयान वेनेजुएला में हालिया अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद आया, जहां निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि कोलंबिया के कुछ क्षेत्र कार्टेल्स के नियंत्रण में हैं, जो फेंटानिल जैसी घातक ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं।