पहले ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी, अब वहां अमेरिका तैनात करेगा एयरक्राफ्ट, NATO के सैनिक भी हैं मौजूद

अमेरिका ने कहा कि ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर वह नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड का एक एयरक्राफ्ट तैनात करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेनमार्क के स्वायत्त इलाके ग्रीनलैंड को हासिल करने की वजह से तनाव बढ़ गया है। NOARD ने कहा कि यह कार्रवाई डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मिलकर की गई है। साथ ही, यह भी बताया कि एयरक्राफ्ट कई लंबे समय से प्लान की गई एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए बेस पर पहुंच रहा है।