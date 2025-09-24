Patrika LogoSwitch to English

कतर में अब भारतीय कर सकेंगे UPI से भुगतान, NPCI ने लॉन्च की इंटरनेशनल सर्विस

UPI Payment in Qatar for Indian Travelers: कतर में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू हो गई है।

भारत

MI Zahir

Sep 24, 2025

UPI Transactions
UPI ट्रांजेक्शन (फोटो-IANS)

UPI Payment in Qatar for Indian Travelers: भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब जब भी आप कतर की यात्रा करेंगे, तो यूपीआई (UPI) के ज़रिए डायरेक्ट भुगतान कर सकेंगे। यह सुविधा खास तौर पर कतर ड्यूटी फ्री में शुरू की गई है, जो हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद है। यह सिस्टम भारत के NPCI और कतर नेशनल बैंक (QNB) की साझेदारी के जरिए संभव हो पाया है। यह पहल भारतीय यात्रियों को नकद या मुद्रा विनिमय के झंझट से मुक्त कर, उन्हें कैशलेस और सुरक्षित भुगतान का विकल्प प्रदान करेगी। इस व्यवस्था में कतर के रिटेल आउटलेट्स और ड्यूटी फ्री स्टोर्स पर QR Code आधारित भुगतान की सुविधा दी गई है। ग्राहक अपने यूपीआई ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay या BHIM) से सीधे क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे। यह प्रणाली नेटस्टार्स के टेक्नोलॉजी सॉल्युशन से संचालित है।

भारतीय यात्रियों के लिए फायदे

कतर जाने वाले भारतीय अब यात्रा के दौरान विदेशी मुद्रा बदलवाने की ज़रूरत से बच सकेंगे। UPI पेमेंट की सुविधा के कारण लेन-देन रीयल टाइम में होगा और पूरी प्रक्रिया भरोसेमंद और ट्रैक करने योग्य होगी। खास बात यह है कि भारतीय नागरिक कतर आने वाले दूसरे सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय पर्यटक समूह में शामिल हैं, इसलिए यह सुविधा लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएगी।

बैंक और सरकार की मंशा क्या है ?

NIPL के CEO रितेश शुक्ला ने कहा कि उनका उद्देश्य UPI को वैश्विक भुगतान नेटवर्क के रूप में विकसित करना है। यह साझेदारी उसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे भारतीय नागरिक विदेशों में भी सुरक्षित और तेज डिजिटल पेमेंट कर सकें।

दूसरी ओर, कतर नेशनल बैंक के अधिकारी यूसुफ महमूद अल-नेमा ने बताया कि यह पहल न सिर्फ भारतीयों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि कतर की अर्थव्यवस्था, खासकर रिटेल और टूरिज़्म सेक्टर के लिए भी गेमचेंजर साबित होगी।

कतर ड्यूटी फ्री ने ली पहल की अगुवाई

कतर ड्यूटी फ्री, जो हमाद एयरपोर्ट पर शॉपिंग आउटलेट्स संचालित करता है, UPI पेमेंट सुविधा लागू करने वाला पहला रिटेलर बन गया है। कतर एयरवेज ग्रुप के अधिकारी थाबेत मुसलेह ने कहा कि यह कदम भारतीय यात्रियों के लिए एक बेहतर शॉपिंग अनुभव सुनिश्चित करेगा।

नेटस्टार्स की तकनीकी भूमिका

बहरहाल नेटस्टार्स कंपनी, जो इस पूरे भुगतान समाधान को तकनीकी रूप से संभव बना रही है, उसने भी इस साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया है। कंपनी के CEO त्सुयोशी री ने कहा कि यह पहल ग्लोबल डिजिटल पेमेंट को एक नई दिशा देगी और कतर के लोकल व्यापारियों को भी सीधे फायदा मिलेगा।

Hindi News / World / कतर में अब भारतीय कर सकेंगे UPI से भुगतान, NPCI ने लॉन्च की इंटरनेशनल सर्विस

