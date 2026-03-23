ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका ने दुनियाभर में अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइज़री – ‘ज़्यादा सावधानी बरतें’

ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट के चलते दुनियाभर में रहने वाले अमेरिकियों के लिए एडवाइज़री जारी की गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के कांसुलर मामले संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा गया, "दुनियाभर के लिए चेतावनी: विदेश विभाग दुनिया भर में और विशेष रूप से मिडिल ईस्ट में रहने वाले अमेरिकियों को ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह देता है। विदेश में रहने वाले अमेरिकियों को अपने नज़दीकी अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा चेतावनियों में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। समय-समय पर हवाई क्षेत्र बंद होने से यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं। मिडिल ईस्ट के बाहर सहित अमेरिकी राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान का समर्थन करने वाले समूह विदेशों में अन्य अमेरिकी हितों को या दुनियाभर में अमेरिका और/या अमेरिकियों से जुड़े स्थानों को निशाना बना सकते हैं।"



"नवीनतम सुरक्षा चेतावनियाँ पाने के लिए अमेरिकी सरकार के विदेश विभाग के अमेरिकी नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स पर रजिस्टर करें या सोशल मीडिया पर @TravelGov को फ़ॉलो करें। यात्रा की योजना बनाते समय अपने गंतव्य के लिए जारी यात्रा परामर्श और विस्तृत जानकारी और सरकारी वेबसाइट पर उस स्थान से संबंधित उपलब्ध कोई भी हालिया चेतावनी ध्यान से पढ़ें।"