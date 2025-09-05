अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर क्यों उतरा ? जानिए ऑपरेशन सिंदूर का कनेक्शन

US Airforce C-17 landing Pakistan: अमेरिकी वायुसेना का बड़ा C-17 ग्लोबमास्टर III विमान (US Airforce C-17 Pakistan) आज, 5 सितंबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद से केवल 25 किलोमीटर दूर स्थित नूर खान एयरबेस (Nur Khan Airbase landing)पर उतरा है। यह घटना कई सवालों को जन्म दे रही है। यह एयरबेस पाकिस्तान की सैन्य ताकत का एक अहम हिस्सा है और भारत के इस हमले ने उसकी क्षमताओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। ध्यान रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान (Pakistan)के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं और पहले टैरिफ व बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और वहां पुतिन व जिनपिंग के साथ पीएम मोदी(PM modi) की तस्वीर देख कर डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का मूड खराब हो गया है। ऐसे में सुलगता हुआ सवाल यह है कि​ ऐसा तो नहीं कि दोनों देश कहीं अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे हैं।