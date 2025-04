यूएस ने की बड़ी एयर स्ट्राइक,68 की मौत, कई नेता मारे गए

US Airstrikes in Yemen : अमेरिकी सैन्य हमलों ने यमन की राजधानी सना और अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाकर दर्जनों लोगों की जान ली।

US Airstrikes in Yemen: यमन की राजधानी सना पर अमेरिकी सैन्य हमलों (US airstrikes) में दर्जनों लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हूती (Houthi rebels) मीडिया ने सोमवार को बताया कि हमलों (Yemen bombing) में शहर के आसपास कम से कम आठ लोग मारे गए, जबकि सादा के प्रवासी हिरासत केंद्र पर हमले में कम से कम 68 लोग मारे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने स्वीकार किया कि यमन में 800 से अधिक हमले किए जा चुके हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया कि “सैकड़ों विद्रोही और कई नेता मारे गए, इसका विवरण गोपनीय रखा गया है।