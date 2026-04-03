अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को पद से हटाया, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के साथ यह विवाद बना बड़ा कारण

रिपोर्ट्स के अनुसार, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज के बीच कई बातों को लेकर गहरे मतभेद थे। मुख्य विवाद चार सैन्य अधिकारियों को 'वन-स्टार जनरल' के पद पर प्रमोट किए जाने को लेकर था। पीट हेगसेथ चाहते थे कि इन अधिकारियों का नाम प्रमोशन लिस्ट से हटा दिया जाए और इसके लिए वे लगातार दबाव भी डाल रहे थे। लेकिन रैंडी जॉर्ज और अमेरिकी सेना के सचिव डेनियल पी ड्रिस्कॉल ने इस मांग को ठुकरा दिया। उनका तर्क था कि इन अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है, इसलिए प्रमोशन रोकना अनुचित होगा। यह तनाव तब और बढ़ गया जब जॉर्ज ने हेगसेथ से इस मुद्दे पर मिलने का समय मांगा, लेकिन हेगसेथ ने मुलाकात से इनकार कर दिया।