बिना लड़े जमीन पर गिरे सैनिक…नाक से निकलने लगा खून, US ने वेनेजुएला में चलाया था खतरनाक हथियार

अमेरिकी सेना पहले भी इस तरह के हथियार का इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन यह पहला मौका है जब हमले के समय इसे उपयोग में लाया गया। रिपोर्ट बताती है कि चीन भी ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। 2020 में चीन ने हिमालय क्षेत्र से भारतीय सैनिकों को पीछे हटाने के लिए पहाड़ियों को 'माइक्रोवेव ओवन' में बदल दिया था। चीनी प्रोफेसर जिन कैनरोंग का दावा है कि जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक सीक्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार का इस्तेमाल किया, तो भारतीय सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन भारतीय जवानों पर रेडिएशन किरणें छोड़कर उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इन किरणों से उनकी त्वचा गर्म हो गई और उन्हें दर्द-जलन हुई।