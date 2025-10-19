ड्रग्स ले जा रही पनडुब्बी को अमेरिका ने किया नष्ट, ट्रंप ने कहा – मारे जाते 25,000 अमेरिकी

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, "यह मेरी बड़ी खुशी है कि हमने एक बहुत बड़ी ड्रग-ले जाने वाली पनडुब्बी को नष्ट किया, जो अमेरिका की ओर एक प्रसिद्ध नार्को-ट्रैफिकिंग रूट पर जा रही थी।" उन्होंने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की है कि यह पनडुब्बी मुख्य रूप से फेंटेनिल और अन्य अवैध नशीले पदार्थों से लदी हुई थी। ट्रंप ने जोर देकर कहा, "अगर मैं इस पनडुब्बी को किनारे तक पहुंचने देता, तो कम से कम 25,000 अमेरिकी मर जाते।"