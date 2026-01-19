ग्रीनलैंड मुद्दे को लेकर यूरोपीय देशों पर टैरिफ का अमेरिकी दांव पड़ेगा उल्टा?

ट्रंप की धमकी के जवाब में यूरोप ने अमेरिका से व्यापार समझौता रोक दिया है। इससे अब दोनों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ने की भी संभावना है। यूरोपीय संसद की की ट्रेड कमेटी चेयर बन्र्ड लांगे ने ईयू के एंटी कोएर्शन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने की बात कही है जो पहले कभी उपयोग नहीं किया गया। इसमें अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स और निवेश पर रोक जैसी शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। इस टैरिफ से अमेरिका में दवाएं महंगी हो सकती हैं।