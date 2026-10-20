अमेरिका में दिसंबर से फिर बढ़ेंगी ब्याज दरें? फेड के फैसले से दुनिया भर के बाजारों में महंगाई बढ़ने के आसार

रॉयटर्स के ताजा सर्वे में शामिल सभी 100 अर्थशास्त्रियों ने दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना जताई है। पिछले महीने हुए सर्वे में आधे से भी कम विशेषज्ञों ने ऐसा अनुमान लगाया था। इससे साफ है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है और फेड को आने वाले समय में सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं।