25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप के अधिकारी ने फिर कर दिया बड़ा कांड, एक और आम आदमी को सरेआम मारी गोली

अमेरिका के फेडरल एजेंटों ने मिनियापोलिस में चल रहे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अभियान के दौरान एक और व्यक्ति को गोली मार दी। शहर में पहले से ही बवाल मचा हुआ है। शुक्रवार को बड़े विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति ट्रंप से भारी हथियारों वाले फेडरल कर्मियों को हटाने की मांग तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 25, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप। (फोटो-ANI)

अमेरिका के फेडरल एजेंटों ने मिनियापोलिस में चल रहे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अभियान के दौरान एक और व्यक्ति को गोली मार दी है।

बता दें कि इस तरह की घटना को लेकर मिनियापोलिस में पहले से ही बवाल चल रहा है। शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शहर से भारी हथियारों से लैस फेडरल कर्मियों को हटाने की नई मांगें उठीं।

अस्पताल में शख्स की हुई मौत

मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ब्रायन ओहारा ने शनिवार को कहा कि 37 वर्षीय एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बाद कई गोलियों के घावों के कारण मौत हो गई। ओहारा के अनुसार, पीड़ित मिनियापोलिस का निवासी और अमेरिकी नागरिक था।

उन्होंने कहा- आज हमारी मांग है कि हमारी शहर में काम करने वाली ये फेडरल एजेंसियां ​​उसी अनुशासन, मानवता और ईमानदारी के साथ काम करें, जिसकी इस देश में प्रभावी कानून प्रवर्तन के लिए आवश्यकता है।

यह गोलीबारी मिनियापोलिस में अमेरिकी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और अन्य फेडरल एजेंटों की लगातार तैनाती के बीच हुई, जहां वे ट्रंप के इमिग्रेशन विरोधी अभियान के तहत छापे मार रहे हैं।

क्या बोले गवर्नर?

उधर, मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने फेडरल ऑपरेशंस की कड़ी आलोचना की। सेंट पॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनेसोटा के गवर्नर ने कहा- यह बहुत पहले ही इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का मामला नहीं रहा।

वाल्ज ने कहा- यह हमारे राज्य के लोगों के खिलाफ संगठित क्रूरता का अभियान है। और आज इस अभियान ने एक और जान ले ली।

ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे फुटेज में कई फेडरल अधिकारी एक व्यक्ति को जमीन पर काबू करते हुए दिख रहे हैं, जिसके कुछ ही देर बाद कई गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं।

ट्रंप प्रशासन ने क्या दिया जवाब?

वहीं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने एक ऐसे व्यक्ति को गोली मार दी, जिसके पास हैंडगन थी और उसने हथियार छीनने की कोशिशों का विरोध किया।

एक अलग एंगल से बनाए गए एक और वीडियो में, वह व्यक्ति मोबाइल फोन जैसा कुछ पकड़े हुए दिख रहा है, इससे पहले कि अधिकारी उस पर पेपर स्प्रे करते हैं, उसे पकड़ते हैं और कई बार गोली मारते हैं।

महीने की शुरुआत में भी हुई थी हत्या

ओहारा ने बाद में बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि वह व्यक्ति लाइसेंस वाला बंदूक मालिक था जिसके पास हथियार रखने का परमिट था।

इससे पहले इस महीने की शुरुआत में मिनियापोलिस निवासी रेनी निकोल गुड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें एक इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अधिकारी ने उनकी गाड़ी में मार डाला था।

इसको लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हजारों प्रदर्शनकारी शुक्रवार को ICE ऑपरेशंस और ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों की निंदा करने के लिए मिनियापोलिस की सड़कों पर उतर आए। एकजुटता दिखाते हुए शहर भर में सैकड़ों व्यवसायों ने आम हड़ताल के तहत अपनी दुकानें बंद कर दीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

25 Jan 2026 08:11 am

Hindi News / World / ट्रंप के अधिकारी ने फिर कर दिया बड़ा कांड, एक और आम आदमी को सरेआम मारी गोली

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, चंचल भौमिक को गैरेज के अंदर जिंदा जलाया

विदेश

ट्रंप की दो-टूक, यूक्रेन में चाहिए लॉन्ग-टर्म डील

Donald Trump
विदेश

ट्रंप के इस बयान पर बुरी तरह भड़कीं जॉर्जिया मेलोनी, NATO को लेकर भी कह दी बड़ी बात

Italian PM Giorgia Meloni
विदेश

चीन से समझौता किया तो 100% टैरिफ लगाएंगे, ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा के पीएम ने कर ली बड़ी तैयारी

विदेश

वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति का वीडियो लीक, लोगों की जान बचाने के लिए हमें झुकना पड़ा, ‘हमें सिर्फ 15 मिनट में…’

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.