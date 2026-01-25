ट्रंप के अधिकारी ने फिर कर दिया बड़ा कांड, एक और आम आदमी को सरेआम मारी गोली

इसको लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हजारों प्रदर्शनकारी शुक्रवार को ICE ऑपरेशंस और ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों की निंदा करने के लिए मिनियापोलिस की सड़कों पर उतर आए। एकजुटता दिखाते हुए शहर भर में सैकड़ों व्यवसायों ने आम हड़ताल के तहत अपनी दुकानें बंद कर दीं।