ट्रंप के अधिकारी ने फिर कर दिया बड़ा कांड, एक और आम आदमी को सरेआम मारी गोली

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप। (फोटो-ANI)
अमेरिका के फेडरल एजेंटों ने मिनियापोलिस में चल रहे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अभियान के दौरान एक और व्यक्ति को गोली मार दी है।
बता दें कि इस तरह की घटना को लेकर मिनियापोलिस में पहले से ही बवाल चल रहा है। शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शहर से भारी हथियारों से लैस फेडरल कर्मियों को हटाने की नई मांगें उठीं।
मिनियापोलिस पुलिस प्रमुख ब्रायन ओहारा ने शनिवार को कहा कि 37 वर्षीय एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के बाद कई गोलियों के घावों के कारण मौत हो गई। ओहारा के अनुसार, पीड़ित मिनियापोलिस का निवासी और अमेरिकी नागरिक था।
उन्होंने कहा- आज हमारी मांग है कि हमारी शहर में काम करने वाली ये फेडरल एजेंसियां उसी अनुशासन, मानवता और ईमानदारी के साथ काम करें, जिसकी इस देश में प्रभावी कानून प्रवर्तन के लिए आवश्यकता है।
यह गोलीबारी मिनियापोलिस में अमेरिकी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट और अन्य फेडरल एजेंटों की लगातार तैनाती के बीच हुई, जहां वे ट्रंप के इमिग्रेशन विरोधी अभियान के तहत छापे मार रहे हैं।
उधर, मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज ने फेडरल ऑपरेशंस की कड़ी आलोचना की। सेंट पॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनेसोटा के गवर्नर ने कहा- यह बहुत पहले ही इमिग्रेशन एनफोर्समेंट का मामला नहीं रहा।
वाल्ज ने कहा- यह हमारे राज्य के लोगों के खिलाफ संगठित क्रूरता का अभियान है। और आज इस अभियान ने एक और जान ले ली।
ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे फुटेज में कई फेडरल अधिकारी एक व्यक्ति को जमीन पर काबू करते हुए दिख रहे हैं, जिसके कुछ ही देर बाद कई गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं।
वहीं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने एक ऐसे व्यक्ति को गोली मार दी, जिसके पास हैंडगन थी और उसने हथियार छीनने की कोशिशों का विरोध किया।
एक अलग एंगल से बनाए गए एक और वीडियो में, वह व्यक्ति मोबाइल फोन जैसा कुछ पकड़े हुए दिख रहा है, इससे पहले कि अधिकारी उस पर पेपर स्प्रे करते हैं, उसे पकड़ते हैं और कई बार गोली मारते हैं।
ओहारा ने बाद में बताया कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि वह व्यक्ति लाइसेंस वाला बंदूक मालिक था जिसके पास हथियार रखने का परमिट था।
इससे पहले इस महीने की शुरुआत में मिनियापोलिस निवासी रेनी निकोल गुड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें एक इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अधिकारी ने उनकी गाड़ी में मार डाला था।
इसको लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हजारों प्रदर्शनकारी शुक्रवार को ICE ऑपरेशंस और ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों की निंदा करने के लिए मिनियापोलिस की सड़कों पर उतर आए। एकजुटता दिखाते हुए शहर भर में सैकड़ों व्यवसायों ने आम हड़ताल के तहत अपनी दुकानें बंद कर दीं।
