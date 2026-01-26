अमेरिकी कोर्ट ने जारी किया इमरजेंसी आदेश, ट्रंप प्रशासन में मची खलबली, अधिकारी बोले- 20 साल में ऐसा कभी नहीं…

किसी भी फुटेज में उसके हाथ में कोई हथियार नहीं दिख रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कई गोलियां चलाने से पहले प्रीटी पर पेपर स्प्रे किया गया और उसे जमीन पर गिरा दिया गया। एक पारिवारिक बयान में, मृतक के रिश्तेदारों ने संघीय दावों को निंदनीय और घिनौना बताया।