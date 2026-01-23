ट्रंप ने ले लिया एक और बड़ा फैसला, WHO से अलग हुआ अमेरिका, जिनेवा में लगा झंडा भी हटाया

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं है। जिनेवा स्थित WHO मुख्यालय के बाहर से अमेरिका का झंडा भी अब हटा दिया गया है। हम डब्ल्यूएचओ के साथ सीमित स्तर पर काम करेंगे, ताकि इस संगठन से अलग होने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। एक अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होने की कोई योजना नहीं है, और न ही हम इसमें दोबारा शामिल होंगे। अमेरिकी अधिकारी ने साफ कहा कि हम बीमारियों की निगरानी और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के लिए दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ मिलकर काम करेंगे।