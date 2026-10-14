अमेरिकी टैक्सपेयर के पैसे की रिसर्च पर चीन की नजर: US हाउस कमिटी ने SIRA एक्ट पास करने की लगाई गुहार

कुछ विश्लेषकों और विश्वविद्यालयों का मानना है कि इन कड़े नियमों से अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभावित होगा और अकादमिक स्वतंत्रता (Academic freedom) पर असर पड़ेगा। हालांकि, हाउस कमिटी ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नियमों में एकरूपता और सख्त निगरानी होना अनिवार्य है। अब सबकी नजर अमेरिकी कांग्रेस पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि SIRA एक्ट को कितनी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और टैक्सपेयर के पैसे की सुरक्षा का तर्क है, तो दूसरी तरफ अकादमिक स्वतंत्रता और वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग की चिंता। इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी।