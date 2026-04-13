13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran Talks: यदि अमेरिका युद्ध लड़ना चाहता है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ईरान ने दी चेतावनी

Geopolitics: अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद शांति वार्ता टूटने के बाद खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के बादल छा गए हैं। ट्रंप सरकार ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी का आदेश दिया है, जिस पर ईरान ने करारा जवाब दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 13, 2026

Iran new Supreme Leader Mojtaba Khamenei, Abbas Araghchi supports Mojtaba Khamenei, Iran third Supreme Leader Mojtaba Khamenei news,

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची (Photo-ANI)

Defiance : मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब इस्लामाबाद में चल रही अमेरिका और ईरान की उच्च स्तरीय वार्ता अचानक टूट गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यह बात साफ की कि दोनों देश एक ऐतिहासिक समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अमेरिकी पक्ष की नई शर्तों और अड़ियल रवैये ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। ईरान का आरोप है कि उनकी टीम पूरी ईमानदारी और सद्भावना के साथ मेज पर बैठी थी। अराघची के अनुसार, वार्ता विफल होने का मुख्य कारण अमेरिका का बार-बार अपने लक्ष्यों को बदलना और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करने की धमकी देना है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में लिखा कि ईरान ने पिछले 47 वर्षों में सबसे बड़े कूटनीतिक प्रयास किए थे, लेकिन अमेरिका ने इसके जवाब में तानाशाही दिखाई। अराघची ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका दुश्मनी का रास्ता चुनेगा, तो उसे ईरान की ओर से भी वैसा ही जवाब मिलेगा।

डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा फैसला: होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी

शांति वार्ता विफल होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े एक्शन का आदेश दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि ईरान के सभी बंदरगाहों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य की पूर्ण नाकेबंदी की जाएगी। हालांकि, अमेरिका ने साफ किया है कि गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच जाने वाले जहाजों को रास्ता दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले ने वैश्विक तेल बाजार में खलबली मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है।

ईरान की जवाबी चेतावनी: 'पीछे नहीं हटेंगे'

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपनी टीम का बचाव करते हुए कहा कि यदि अमेरिका तानाशाही छोड़ दे, तो कूटनीति का रास्ता अभी भी खुला है। वहीं, ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने सीधे तौर पर युद्ध की बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी ईरान के हौसले नहीं तोड़ सकती। कलीबाफ ने तीखे लहजे में कहा, "यदि अमेरिका युद्ध लड़ना चाहता है, तो ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है।" वैश्विक विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लामाबाद वार्ता का टूटना केवल दो देशों की विफलता नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट की ओर धकेल सकता है। कूटनीति के बजाय सैन्य नाकेबंदी का रास्ता चुनना युद्ध की चिंगारी को हवा देने जैसा है।

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं

अगले कुछ घंटों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई जा सकती है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का एक-तिहाई तेल व्यापार गुजरता है। इस तनाव का सीधा असर भारत जैसे उन देशों पर पड़ेगा जो खाड़ी क्षेत्र से तेल आयात करते हैं। यदि नाकेबंदी लंबे समय तक चलती है, तो भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Apr 2026 03:46 pm

Published on:

13 Apr 2026 02:37 pm

Hindi News / World / US-Iran Talks: यदि अमेरिका युद्ध लड़ना चाहता है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ईरान ने दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

फ्रांस के बाद अब स्वीडन में दरिंदगी! पति ने घर में कैमरे लगाकर पत्नी को 120 मर्दों के पास भेजा

Sweden Crime
विदेश

होर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंगे नहीं हटाएगा जापान, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं

Strait of Hormuz
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप की AI फोटो से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन दे रहे लोग

donald trump ai image controversy jesus photo truth social viral reactions
भारत

ट्रम्प के आदेश पर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों को घेरा, तेहरान ने दी युद्ध जैसी चेतावनी

Iran-US-Israel conflict at Strait of Hormuz naval operations.
विदेश

Iran-US Talks Fail: ‘अमेरिका अपनी शर्तें बदल रहा है’, बातचीत फेल होने की ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताई वजह

Iran foreign minister Syed Abbas Araghchi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.