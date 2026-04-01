अमेरिका ने बंदरगाहों की नाकाबंदी के बाद ईरान को दे डाली खुली धमकी- ‘गलती की तो ऐसा हाल करूंगा…

Pentagon: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार चरम पर है। जहां अमेरिका दमनकारी शतेंं लागू करने पर ​तुला है तो ईरान अपने स्वाभिमान के नाम पर किसी भी कीमत पर झुकने के मूड में नहीं है। इस वजह से दोनों देशों में ठनी हुई है। अमेरिका ने गुरुवार को कहा है कि उसने पश्चिम एशिया में ईरान के बंदरगाहों और समुद्री तटों की सख्त नाकाबंदी कर दी है। अमेरिकी वायु सेना के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने साफ किया कि यह नाकाबंदी होर्मुज जलडमरूमध्य की नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर ईरान के प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में लागू की गई है।