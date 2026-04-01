US-Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर भविष्यवाणी, कहा-‘वे लौटेंगे और हमें वह सब कुछ देंगे, जो हम चाहते हैं’

संभावित सैन्य कार्रवाई के दायरे के बारे में बात करते हुए उन्होंने देश की बिजली और रसद व्यवस्था के खिलाफ हमले की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, 'एक घंटे में मैं उनकी पूरी ऊर्जा प्रणाली, उनके सभी संयंत्र, उनके बिजली उत्पादन केंद्र पर कब्जा कर सकता हूं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा करने से नफरत है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं, तो इसे दोबारा बनाने में 10 साल लग जाएंगे। वे इसे कभी दोबारा नहीं बना पाएंगे। और दूसरी चीज जो आप नष्ट कर देंगे, वे हैं पुल।'