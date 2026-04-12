US-Iran Talks: इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद हवा में तैर रहे 3 बड़े सवाल, एक प्रश्न ने पूरी दुनिया की बढ़ाई टेंशन

दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका के खाली हाथ लौटने पर ईरान का अगला कदम क्या होगा। और तीसरा सवाल जो दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। होर्मुज की अनिश्चितता, तेल की कीमतें और वैश्विक बाजार कब तक इस लटकती तलवार के नीचे बैठे रहेंगे।