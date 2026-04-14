‘दुश्मन ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा वार करेंगे’, ईरान ने दी धमकी, फिर शुरू हुआ युद्ध तो घातक होंगे परिणाम

ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलाएनिक ने बताया कि देश की सैन्य क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त मिसाइल, ड्रोन, हथियार और गोला-बारूद के साथ सेना भविष्य में किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। इससे साफ है कि ईरान न केवल अपनी रक्षा बल्कि संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए भी पूरी तरह तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी ईरान को घातक परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। हाल ही में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की नाकाबंदी के लिए कम से कम 15 युद्धपोत तैनात किए है जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं।