‘मैं डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरता हूं…’, ईरान युद्ध के बीच ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु ने कह दी ये बात

उन्होंने दोहराया कि वे बहस में नहीं पड़ेंगे और उनका संदेश सिर्फ शांति का है। उनके अनुसार, ईसा मसीह का संदेश भी यही है कि “शांति बनाने वाले लोग धन्य हैं।” पोप ने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों को युद्ध से दूर रहने और शांति व सुलह के रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करना है। ट्रंप प्रशासन से कोई डर नहीं है।