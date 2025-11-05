केंटकी में भयानक विमान हादसा: उड़ान भरते हुए आग के गोले में बदला प्लेन, सात की मौत और कई घायल

इस घटना के कई भयानक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में क्रैश से पहले विमान के बाएं पंख पर आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। आग की लपटों के कारण धुआं उठा, जिसके बाद विमान रनवे से थोड़ा ऊपर उठा और फिर उसमें जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट के कारण विमान कुछ ही पलों में एक बड़े आग के गोले में बदल गया और चारों तरफ काला धुआं फैलने लगा। विमान फटने से पहले इतना भयानक धमाका हुआ कि रनवे के पास स्थित एक इमारत की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। विमान में लगी आग तेजी से आसपास के इलाके में फैलने लगी। वायरल वीडियो में चारों तरफ फैली हुई तेज आग और विमान का मलबा भी नजर आ रहा है।