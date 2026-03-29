यूएस मीडिया रिपोर्ट में खुलासा, पेंटागन कर रहा ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी, 3500 मरीन भेजे मिडिल ईस्ट

वाशिंगटन रिपोर्ट ने यूएस अधिकारियों के हवाले दावा किया है कि कोई भी संभावित जमीनी ऑपरेशन पूरी तरह से हमला नहीं होगा। इसके बजाय, इसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और इंफ्रेंट्री के जवान शामिल होंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसे मिशन में US सैनिकों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ईरानी ड्रोन और मिसाइलें, आमने-सामने की जंग और IED का हमला शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप लगातार दोहरी बात कर रहे हैं। कभी वह कहते हैं कि युद्ध अब खत्म होने वाला है, तो कभी वह इसे और बढ़ाने की धमकी देते हैं।