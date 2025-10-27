अमेरिकी नेवी का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर में क्रैश, मचा हड़कंप

प्लेन क्रैश (Plane Crash) और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामले दुनियाभर में बढ़ रहे हैं। सबसे एडवांस मानी जाने वाली अमेरिका (United States Of America) की सेना भी इससे अछूती नहीं है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स में भी इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं और हाल ही में इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। रविवार को अमेरिकी नेवी का एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गए।