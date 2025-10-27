अमेरिकी नेवी का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर में क्रैश, मचा हड़कंप

US navy helicopter and jet crash into South China sea (Photo - New York Post on social media)
प्लेन क्रैश (Plane Crash) और हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) के मामले दुनियाभर में बढ़ रहे हैं। सबसे एडवांस मानी जाने वाली अमेरिका (United States Of America) की सेना भी इससे अछूती नहीं है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स में भी इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं और हाल ही में इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। रविवार को अमेरिकी नेवी का एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गए।
अमेरिकी नेवी के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट के दक्षिण चीन सागर में क्रैश होने के हादसे 30 मिनट के अंतराल में हुए। पहले नेवी का एक MH-60R सी-हॉक हेलीकॉप्टर दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गया। इसके 30 मिनट बाद ही अमेरिकी नेवी का एक F/A-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट भी दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गया।
अमेरिकी नेवी का MH-60R सी-हॉक हेलीकॉप्टर और F/A-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट इलाके में रूटीन फ्लाइट ऑपरेशन्स के दौरान क्रैश हुए। इससे हड़कंप मच गया।
दोनों क्रैश में कोई भी हताहत नहीं हुआ। MH-60R सी-हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद उसमें सवार 3 क्रू मेंबर्स को सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचा लिया। इसके बाद F/A-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट के क्रैश होने पर भी सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने दोनों पायलटों को बचा लिया। यूएस पैसिफिक फ्लीट के प्रवक्ता ने सभी के सुरक्षित होने और किसी तरह की चोट न लगने की पुष्टि की।
अमेरिकी नेवी का हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट किस वजह से दक्षिण चीन सागर में क्रैश हुए, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कारणों की जांच के लिए एक बोर्ड गठित किया गया है और जांच शुरू भी कर दी गई है।
