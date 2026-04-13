US-Iran War: इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद बुरी तरह भड़के ट्रंप, बोले- मुझे कोई परवाह नहीं, ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा

ट्रंप ने आगे घोषणा करते हुए कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर ब्लॉकेड कल सुबह 10 बजे से लागू हो जाएगा, ताकि ईरान अपना तेल निर्यात न कर सके। उन्होंने दावा किया कि कई अन्य देश भी इस प्रयास में अमेरिका के साथ हैं और यह बहुत प्रभावी साबित होगा। अन्य देशों के साथ मिलकर हम सुनिश्चित करेंगे कि ईरान अपना तेल नहीं बेच पाए। कई जहाज हमारे देश की ओर तेल भरकर आ रहे हैं, लेकिन वे हॉर्मुज से नहीं गुजर रहे। अंत में इसे भी ठीक कर दिया जाएगा।