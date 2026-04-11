US-Iran Peace Talk: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा- ईरान को होर्मुज में टोल लगाने की अनुमति नहीं

US President Donald Trump on Hormuz Strait: अमेरिका और ईरान के बीच आज 11 अप्रैल को बातचीत शुरू होने वाली है। उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस जहां अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तो, वहीं मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ईरान का प्रतिनिधत्व करेंगे। दोनों देशों की बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन ईरान को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने के किसी प्रयास की अनुमति नहीं देगा। तेहरान से बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने इसे एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बताया।