अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहुंचे इज़रायल

कुछ दिन पहले ही इज़रायल ने हमास के नेताओं को मारने के लिए कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में हवाई हमले किए थे। जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और कतर के संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इस सिलसिले में कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी (Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani) ने ट्रंप से मुलाकात भी की है और इज़रायल के हमले की निंदा की है। ऐसे में रुबियो इस बारे में भी नेतन्याहू से बात करेंगे और यह संभव है कि उन्हें आगे से ऐसा न करने की सलाह ट्रंप की तरफ से दे। गौरतलब है कि कतर ने ट्रंप को उनके दौरे के दौरान करीब 400 मिलियन डॉलर्स का प्राइवेट जेट गिफ्ट में दिया था।