अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहुंचे इज़रायल

अमेरिका (United States Of America) के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इज़रायल पहुंच गए हैं। आज, रविवार, 14 सितंबर को कुछ देर पहले ही उनका विमान इज़रायली यरूशलेम (Jerusalem) में लैंड हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री अपनी पत्नी जेनेट क्रिस्टीना डूसडेबेस रुबियो (Jeanette Christina Dousdebes Rubio) के साथ इज़रायल पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर इज़रायल में अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी (Mike Huckabee) और कुछ इज़रायली अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
रुबियो का इज़रायल दौरा काफी अहम है। इस दौरान वह इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) समेत कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे के दौरान इज़रायल-हमास युद्ध, बंधकों की हमास के कब्ज़े से रिहाई, मिडिल ईस्ट की व्यापक सुरक्षा, इज़रायल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता जैसे विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा रुबियो, वेस्ट बैंक को पर पूरी तरह से कब्ज़े की प्रस्तावित योजना पर भी नेतन्याहू से चर्चा कर सकते हैं।
इज़रायल के लिए रवाना होने से पहले रुबियो ने कहा था कि हमास का खात्मा ज़रूरी है। अगर गाज़ा में शांति चाहिए, तो हमास का अंत करना पड़ेगा।
कुछ दिन पहले ही इज़रायल ने हमास के नेताओं को मारने के लिए कतर (Qatar) की राजधानी दोहा (Doha) में हवाई हमले किए थे। जानकारी के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका और कतर के संबंधों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इस सिलसिले में कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी (Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani) ने ट्रंप से मुलाकात भी की है और इज़रायल के हमले की निंदा की है। ऐसे में रुबियो इस बारे में भी नेतन्याहू से बात करेंगे और यह संभव है कि उन्हें आगे से ऐसा न करने की सलाह ट्रंप की तरफ से दे। गौरतलब है कि कतर ने ट्रंप को उनके दौरे के दौरान करीब 400 मिलियन डॉलर्स का प्राइवेट जेट गिफ्ट में दिया था।