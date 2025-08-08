दशकों की मेहनत से बने रिश्ते को खतरे में डाल रहे…50% टैरिफ पर अमेरिकी सीनेटर ने की ट्रंप की आलोचना

रूसी तेल आयात करने को लेकर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। पहले जहां अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था वहीं बुधवार देर रात घोषणा कर के 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया गया। इसके बाद से ही दुनिया के कई देश और बड़े नेता ट्रंप की आलोचना कर रहे है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं और अपने देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। अपने फैसलों को लेकर दुनियाभर से आलोचना झेलने के बाद अब ट्रंप को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है। हाल ही वरिष्ठ अमेरिकी सीनेटर ग्रेगरी मीक्स ने ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की कड़ी आलोचना की है।