8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

दशकों की मेहनत से बने रिश्ते को खतरे में डाल रहे…50% टैरिफ पर अमेरिकी सीनेटर ने की ट्रंप की आलोचना

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने को लेकर डेमोक्रेट सीनेटर ग्रेगरी मीक्स ने ट्रंप की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके ट्रंप सालों की मेहनत से बने दोनों देशों के रिश्तों को खतरे में डाल रहे है।

भारत

Himadri Joshi

Aug 08, 2025

Donald Trump, Senator Gregory Meeks, PM Modi
डोनाल्ड ट्रंप, सीनेटर ग्रेगरी मीक्स, पीएम मोदी ( फोटो - पत्रिका ग्राफिक्स )

रूसी तेल आयात करने को लेकर ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। पहले जहां अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था वहीं बुधवार देर रात घोषणा कर के 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया गया। इसके बाद से ही दुनिया के कई देश और बड़े नेता ट्रंप की आलोचना कर रहे है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं और अपने देश के किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। अपने फैसलों को लेकर दुनियाभर से आलोचना झेलने के बाद अब ट्रंप को अपने ही देश में विरोध झेलना पड़ रहा है। हाल ही वरिष्ठ अमेरिकी सीनेटर ग्रेगरी मीक्स ने ट्रंप के भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की कड़ी आलोचना की है।

टैरिफ तमाशा मज़बूत साझेदारी को खतरे में डाल रहा

डेमोक्रेट सीनेटर मीक्स ने कहा कि, राष्ट्रपति का यह टैरिफ तमाशा अमेरिका और भारत के बीच दो दशकों से ज़्यादा की मेहनत से बनी मज़बूत साझेदारी को खतरे में डाल रहा है। विदेश नीति के लिए जिम्मेदार हाउस कमेटी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर यह जानकारी साझा की है। इसके अनुसार मीक्स ने भारत को लेकर कहा, हमारे गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध है। साथ ही हमारे लोगों के बीच भी काफी मजबूत रिश्ते है। अगर दोनों देशों के बीच कोई परेशानी है तो उसे हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आपसी सम्मान के साथ सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि, इससे दो दशकों में दोनों देशों के आपसी प्रयासों से सावधानीपूर्वक बनाए गए संबंधों पर दबाव पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

टैरिफ को लेकर शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा – भारत भी अमेरिका पर लगाए 50 % टैरिफ
राष्ट्रीय
Shashi Tharoor

रूसी तेल को लेकर भारत पर लगाया अतिरिक्त टैरिफ

बता दें कि पिछले महीने ही ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा करते हुए व्यापार वार्ता रोक दी थी। इसके बाद बुधवार, 4 अगस्त को अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद कुल टैरिफ दर 50 प्रतिशत हो गई। अमेरिका ने इसकी वजह भारत का रूस से तेल आयात करना बताया। जबकि भारत से ज्यादा रूसी तेल चीन आयात करता है, लेकिन ट्रंप ने उस पर टैरिफ लगाने के बाद उसे 3 महीने का समय दिया और कोई अतिरिक्त टैरिफ भी नहीं लगाया। वहीं भारत को सिर्फ 3 हफ्तों का समय दिया गया, जिसके बाद टैरिफ दोगुना कर दिया गया। यह साफ दर्शाता है कि ट्रंप भारत के साथ दोगला व्यवहार कर रहे है।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Aug 2025 12:15 pm

Hindi News / World / दशकों की मेहनत से बने रिश्ते को खतरे में डाल रहे…50% टैरिफ पर अमेरिकी सीनेटर ने की ट्रंप की आलोचना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.