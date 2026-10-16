मध्य एशिया में अमेरिका की बड़ी चाल: रूस-चीन की सीमा पर 200 से ज्यादा कंपनियां ले जाएगा वाशिंगटन

इन बैठकों में 'यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन', 'एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक', 'नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल' और 'स्टेट डिपार्टमेंट' के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन का लक्ष्य अमेरिकी व्यवसायों को मध्य एशिया की कंपनियों और सरकारों के साथ जोड़ना है, ताकि निवेश और व्यावसायिक साझेदारी में तेजी लाई जा सके। अधिकारी ने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रशासन ने मध्य एशियाई नेताओं के साथ अपने जुड़ाव को काफी बढ़ाया है।